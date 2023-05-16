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Общество

Список госпабликов в соцсетях представили псковичам

Жителям Псковской области напомнили об официальных источниках администраций муниципалитетов региона в социальных сетях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Своя официальная группа в соцсети «ВКонтакте» есть у администрации каждого муниципалитета. Их главная цель – тесная коммуникация с местными жителями.

Отметим, что свидетельством официального сообщества является специальная метка, введённая социальной сетью «ВКонтакте» для государственных организаций. Такие сообщества называются госпабликами.

Благодаря таким источникам жители региона могут получить актуальную информацию или обратиться со своей проблемой, задать свой вопрос можно в комментариях к постам или в личных сообщениях.

Ссылки на социальные сети муниципалитетов:

Администрация Великих Лук - https://vk.com/vlukigorod;

Администрация Пскова - https://vk.com/public166314750,

Администрация Псковского района - https://vk.com/pskovrajon,

Администрация Дедовичского района - https://vk.com/dedovichirajon,

Администрация Островского района - https://vk.com/ostrovrajon,

Администрация Себежского района - https://vk.com/sebezhrajon,

Администрация Дновского района - https://vk.com/dnorajon,

Администрация Порховского района - https://vk.com/porhovrajon,

Администрация Опочецкого района - https://vk.com/opochkarajon,

Администрация Невельского района - https://vk.com/nevelrajon,

Администрация Новосокольнического района - https://vk.com/novosokolnikirajon,

Администрация Печорского района - https://vk.com/pechory_rajon,

Администрация Струго-Красненского района - https://vk.com/strugikrasnyerajon,

Администрация Пыталовского района - https://vk.com/pytalovorajon,

Администрация Пушкиногорского района - https://vk.com/pushgoryrajon,

Администрация Бежаницкого района - https://vk.com/bezhanicyrajon,

Администрация Великолукского района - https://vk.com/vlukirajon,

Администрация Новоржевского района - https://vk.com/public166303962,

Администрация Плюсского района - http://vk.com/pljussarajon,

Администрация Гдовского района - https://vk.com/gdovrajon,

Администрация Усвятского района - https://vk.com/usvjatyrajon, 

Администрация Красногородского района - https://vk.com/krasnogorodskrajon,

Администрация Палкинского района - https://vk.com/palkinorajon,

Администрация Куньинского района - https://vk.com/kunjarajon,

Администрация Локнянского района - https://vk.com/loknjarajon,

Администрация Пустошкинского района - https://vk.com/pustoshka_rajon).

Ранее на заседании Совета при президенте по развитию местного самоуправления Владимир Путин призвал усилить диалог между жителями и государством. «Люди с нуждами и проблемами обращаются в первую очередь к сотрудникам муниципалитетов, ждут от них внимательного отношения к своим инициативам и просьбам и делают это в том числе в интернете», — отметил президент РФ.

С начала 2023 года благодаря работе администраций в социальных сетях специалисты обработали 6 782 сообщения жителей Псковской области по проблемным вопросам. За этот период самыми востребованными направлениями обращений стали: «Дороги» – 3 575 сообщений, «Благоустройство» – 1 430 сообщений и «ЖКХ» – 1 316 сообщений.

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