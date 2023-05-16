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Общество

Шанс для спасения исторических усадеб предложили депутаты Северо-Запада

Поддержать инвесторов, готовых реализовывать проекты по восстановлению исторических усадеб с открытием в них мини-отелей, предложила Парламентская Ассоциация Северо-Запада России – соответствующее обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, инициированное Псковским областным Собранием депутатов, приняли делегации 10 субъектов СЗФО на конференции в Калининграде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Выступая перед коллегами, спикер регионального парламента Александр Котов отметил, что государство субсидирует банкам выданные инвестиционные кредиты на восстановление объектов культурного наследия с последующим приспособлением для оказания гостинично-туристских услуг. Однако существуют ограничивающие критерии – проектная документация должна предусматривать размещение гостиниц категории не менее «трёх звезд» и площадью не менее 5000 квадратных метров или с номерным фондом от 120 номеров.

«Если изменить эти параметры, оставив только критерий о соответствии гостиницы категории не ниже «трех звёзд», то большее количество предпринимателей смогут воспользоваться такой мерой поддержки, – обозначил суть инициативы Александр Котов. – Во-первых, это даст шанс для спасения объектов культурного наследия, потому что я не вижу другого способа для их восстановления, кроме поиска инвесторов. Во-вторых, будет способствовать развитию экономики муниципалитетов».

Александр Котов признал, что в Псковской области существует большое количество исторических объектов, требующих повышенного внимания и реставрации. Спикер привёл примеры нескольких исторических усадеб, которые имеют разную сохранность, но в случае получения дополнительной поддержки могли бы получить шанс на использование в новом качестве – Княжьи Горки в Дедовичском районе, усадьба Львовых в деревне Гора Бежаницкого района, усадьба Бороздиных в новоржевской деревне Ладино, дом-усадьба Валуевых-Неклюдовых в Острове.

«Исторические объекты, древние храмы, красивая природа – всё это в совокупности послужит развитию внутреннего туризма. С учётом геополитической обстановки он будет только набирать обороты. Мы видим, сколько сейчас туристов внутри российских регионов – и в Калининграде, где мы сегодня проводим конференцию, и в Псковской области. Нам нужно использовать эту возможность и как можно раньше начать готовить туристическую инфраструктуру, комплексно занимаясь этим вопросом», – резюмировал Александр Котов.

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