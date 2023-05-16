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Общество

Псковский музей вошёл в Ассоциацию исторических и военно-исторических музеев России

Псковский музей вошёл в Ассоциацию исторических и военно-исторических музеев России, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Более 100 исторических и военно-исторических музеев из 75 регионов России приняли решение о создании такой ассоциации. Инициаторами выступили Музей Победы, Государственный исторический музей и Государственный центральный музей современной истории России.

Главная цель ассоциации – объединение профессионального музейного сообщества для популяризации достоверных знаний об истории Отечества, противодействия фальсификации истории, сохранения исторической преемственности российских ценностей и идеалов.

Проектно-аналитическая сессия и другие мероприятия «Музейных маршрутов России», в рамках которых было принято решение о создании Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, были посвящены обобщению и распространению передового опыта исторических и военно-исторических музеев, совершенствованию взаимодействия в сфере продвижения научных и практических результатов музейной работы.

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