О развитии ТОС расскажет Елена Тимашова на «Серебряном дожде»
Программа «Оглавление» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в 14:00. Гостьей ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко станет руководитель управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.
ТОСизация Псковской области: где ТОСы растут как грибы? ТОСы — то самое местное самоуправление или противовес местным администрациям? Проекты территориальных общественных самоуправлений: личный рейтинг. «Внутренняя» работа в муниципальных округах: какие следующие шаги к переформатированию? Об этом — в «Оглавлении» с Еленой Тимашовой в 14:00.
Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».
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