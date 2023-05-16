О развитии ТОС расскажет Елена Тимашова на «Серебряном дожде»

13:22, 16 мая 2023, ПАИ

Программа «Оглавление» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в 14:00. Гостьей ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко станет руководитель управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

ТОСизация Псковской области: где ТОСы растут как грибы? ТОСы — то самое местное самоуправление или противовес местным администрациям? Проекты территориальных общественных самоуправлений: личный рейтинг. «Внутренняя» работа в муниципальных округах: какие следующие шаги к переформатированию? Об этом — в «Оглавлении» с Еленой Тимашовой в 14:00.

Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».