18 мая посещение всех объектов Псковского музея будет бесплатным
18 мая посещение всех объектов Псковского музея-заповедника будет бесплатным, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Этот праздник был учрежден по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев, проходившей в Москве и Ленинграде в мае 1977 года.
Музейное сообщество почувствовало необходимость создать некое особенное событие, которое бы объединяло музейщиков по всему миру. Этим событием и стал Международный день музеев.
Подробная информация о режиме работы объектов музея – на сайте.
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