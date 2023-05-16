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Культура

18 мая посещение всех объектов Псковского музея будет бесплатным

18 мая посещение всех объектов Псковского музея-заповедника будет бесплатным, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Этот праздник был учрежден по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев, проходившей в Москве и Ленинграде в мае 1977 года.

Музейное сообщество почувствовало необходимость создать некое особенное событие, которое бы объединяло музейщиков по всему миру. Этим событием и стал Международный день музеев.

Подробная информация о режиме работы объектов музея – на сайте.

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