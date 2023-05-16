Андрей Турчак сообщил о разработке формы соцпаспорта участника СВО

13:54, 16 мая 2023, ПАИ

Форму социального паспорта участника СВО разработала рабочая группа по вопросам спецоперации. Об этом сообщил руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в документе будет размещена вся актуальная информация о потребностях семьи бойца. «Он позволяет поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи бойца, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам. Его типовую форму рабочая группа также уже разработала», - отметил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что рабочая группа составила единый стандарт региональных мер поддержки, которыми смогут воспользоваться все без исключения участники спецоперации и члены их семей – вне зависимости от статуса (контрактник, мобилизованный, доброволец) и региона проживания. В итоговый перечень вошли 20 мер.



В перечень обязательных мер поддержки вошли: первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, на продленку в школах, компенсация платы за ЖКУ, освобождение от платы за детский сад, льготы по транспортному налогу и путевкам в оздоровительные лагеря, льготное питание детей участников спецоперации, которые учатся в 5-11-х классах в школах или СПО.





«Вместе с корцентром правительства возьмем на контроль внедрение соцпаспорта в регионах и предложенных в едином стандарте мер поддержки, с ежемесячным докладом президенту. Продолжим работу и над федеральными мерами поддержки. Сегодня их уже более 130, включая жилищные, медицинские, налоговые, транспортные льготы, право на кредитные каникулы и многое другое. Этот список будет расширяться», - заявил Андрей Турчак.