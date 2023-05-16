Минцифры России подвело итоги первого этапа всероссийской программы кибергигиены

14:16, 16 мая 2023, ПАИ

Программа кибергигиены стартовала в 2022 году в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». С момента её старта 7,7 млн человек смогли познакомиться и поучаствовать в шести масштабных специальных проектах, посвящённых кибербезопасности. Об этом ПАИ сообщили в управлении цифрового развития и связи правительства Псковской области.

В рамках реализации программы был запущен раздел на портале госуслуг, который содержит несколько блоков, посвящённых различным типам угроз. Ещё в нём есть набор памяток с важными советами по кибербезопасности. Для удобства пользователей их можно сохранить себе на телефон или распечатать. В отдельные блоки выделены советы по киберграмотности для детей и представителей старшего поколения как наиболее уязвимых в интернете групп населения. Раздел уже посетили более 2 млн пользователей портала госуслуг. Также был запущен раздел на mos.ru «Безопасность в интернете: как защитить себя и близких» (https://www.mos.ru/city/projects/personaldata/). Он состоит из нескольких тематических блоков. В них пользователи узнают о правилах цифровой безопасности, защите персональных данных, интернет-угрозах и действиях киберпреступников.

Главная цель программы кибергигиены заключается в том, чтобы доступным языком рассказать о правилах поведения в интернете. Информационные спецпроекты учат людей осознанному поведению в интернете и противодействию наиболее актуальным киберугрозам.

В проекте «КиберЗОЖ» (https://киберзож.рф/) можно узнать о здоровых привычках и базовых правилах в цифровом пространстве. Проект «Сложные несложные пароли» учит надежно защищать свои учетные записи, а проект «Выучи свою роль» (https://выучисвоюроль.рф/) — правильно действовать при звонках телефонных мошенников.

Проект «Кибербуллинг» (https://кибер-буллинг.рф/) создан для подростков и посвящён важной теме интернет-травли. В нём рассказывается, как противостоять угрозам и оскорблениям в мессенджерах и социальных сетях. Кроме того, был разработан специальный стикерпак для быстрого ответа обидчику, который уже скачали себе более 300 тысяч человек.

Проект «Прокачай скилл защиты» (https://прокачайскиллзащиты.рф/) разработан специально для геймеров: на понятном для них языке объясняется, как не потерять аккаунт и не заразить свой компьютер вирусом. Спецпроект «Подготовка к известности» рассказывает детям, которые хотят стать известными блогерами, как защитить свой аккаунт в соцсетях. В рамках этого проекта были запущены интеграции с 11 популярными среди подрастающего поколения блогерами.