Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Минцифры России подвело итоги первого этапа всероссийской программы кибергигиены

Программа кибергигиены стартовала в 2022 году в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». С момента её старта 7,7 млн человек смогли познакомиться и поучаствовать в шести масштабных специальных проектах, посвящённых кибербезопасности. Об этом ПАИ сообщили в управлении цифрового развития и связи правительства Псковской области.

В рамках реализации программы был запущен раздел на портале госуслуг, который содержит несколько блоков, посвящённых различным типам угроз. Ещё в нём есть набор памяток с важными советами по кибербезопасности. Для удобства пользователей их можно сохранить себе на телефон или распечатать. В отдельные блоки выделены советы по киберграмотности для детей и представителей старшего поколения как наиболее уязвимых в интернете групп населения. Раздел уже посетили более 2 млн пользователей портала госуслуг. Также был запущен раздел на mos.ru «Безопасность в интернете: как защитить себя и близких» (https://www.mos.ru/city/projects/personaldata/). Он состоит из нескольких тематических блоков. В них пользователи узнают о правилах цифровой безопасности, защите персональных данных, интернет-угрозах и действиях киберпреступников.

Главная цель программы кибергигиены заключается в том, чтобы доступным языком рассказать о правилах поведения в интернете. Информационные спецпроекты учат людей осознанному поведению в интернете и противодействию наиболее актуальным киберугрозам.

В проекте «КиберЗОЖ» (https://киберзож.рф/) можно узнать о здоровых привычках и базовых правилах в цифровом пространстве. Проект «Сложные несложные пароли» учит надежно защищать свои учетные записи, а проект «Выучи свою роль» (https://выучисвоюроль.рф/) — правильно действовать при звонках телефонных мошенников.

Проект «Кибербуллинг» (https://кибер-буллинг.рф/) создан для подростков и посвящён важной теме интернет-травли. В нём рассказывается, как противостоять угрозам и оскорблениям в мессенджерах и социальных сетях. Кроме того, был разработан специальный стикерпак для быстрого ответа обидчику, который уже скачали себе более 300 тысяч человек.

Проект «Прокачай скилл защиты» (https://прокачайскиллзащиты.рф/) разработан специально для геймеров: на понятном для них языке объясняется, как не потерять аккаунт и не заразить свой компьютер вирусом. Спецпроект «Подготовка к известности» рассказывает детям, которые хотят стать известными блогерами, как защитить свой аккаунт в соцсетях. В рамках этого проекта были запущены интеграции с 11 популярными среди подрастающего поколения блогерами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 мая 2023

Обеспечить связью и интернетом жителей небольших деревень предлагают депутаты Северо-Запада
16 мая 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Рабочий визит Сергея Степашина в Псковскую область
16 мая 2023

О развитии ТОС расскажет Елена Тимашова на «Серебряном дожде»
16 мая 2023

Шанс для спасения исторических усадеб предложили депутаты Северо-Запада
16 мая 2023

Более 50 инициатив регионов рассмотрят депутаты Северо-Запада в Калининграде
16 мая 2023

На мастер-классы псковских поваров смогут попасть гости фестиваля «Моя еда»
16 мая 2023

Сергей Степашин: Псковская область должна стать самым привлекательным для туристов регионом в России
16 мая 2023

Борьбу с ВИЧ-инфекцией обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...