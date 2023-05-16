Псковичи стали бронзовыми призёрами волейбольной лиги в Твери
Команда из Псковской области приняла участие в турнире Детской волейбольной лиги Тверской области по волейболу среди юношей 2011 года рождения. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.
Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Твери, Пскова, Московской и Ленинградской областей.
Псков представили юные воспитанники спортивной школы «Бригантина», которые сумели победить в пяти матчах из шести.
Под руководством тренеров Сергея Иванова, Валентины Михайловой и Натальи Григорьевой юные спортсмены завоевали бронзовые медали.
Кирилл Виговский признан лучшим игроком команды.
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