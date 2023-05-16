Псковичи стали бронзовыми призёрами волейбольной лиги в Твери

14:46, 16 мая 2023, ПАИ

Команда из Псковской области приняла участие в турнире Детской волейбольной лиги Тверской области по волейболу среди юношей 2011 года рождения. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Твери, Пскова, Московской и Ленинградской областей.

Псков представили юные воспитанники спортивной школы «Бригантина», которые сумели победить в пяти матчах из шести.

Под руководством тренеров Сергея Иванова, Валентины Михайловой и Натальи Григорьевой юные спортсмены завоевали бронзовые медали.

Кирилл Виговский признан лучшим игроком команды.