ВИДЕО Медобследования на самом современном оборудовании предлагает Псковская инфекционная больница
Медицинские обследования на самом современном оборудовании и без очередей предлагает Псковская областная инфекционная клиническая больница.
Её лаборатории способны проводить все виды анализов, выявляя не одни только инфекционные заболевания. Все исследования специалисты амбулаторного центра делают на месте, это обеспечивает быстрый и достоверный ответ. Также можно пройти компьютерную томографию, которую в медучреждении делают круглосуточно, и оперативно узнать её результаты.
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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