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Общество

Россельхозбанк выпустил бизнес-карту на базе платежной системы МИР

Россельхозбанк предлагает предпринимателям новый продукт: бизнес-карту на базе платежной системы МИР. Теперь представители МСБ и микробизнеса получат удобный способ оплаты без комиссии в любое время от надежного российского банка и проверенной отечественной платежной системы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Фото пресс-службы АО «Россельхозбанк»

Бизнес-карта — это дебетовая карта, привязанная к расчётному счёту юридического лица, ИП, с помощью которой представитель компании может расплачиваться ей в торгово-сервисных предприятиях по терминалу и в интернете или снимать/вносить наличные. Основная цель такой карты — оплата расходов на ведение бизнеса.

Среди ключевых преимуществ бизнес-карты от РСХБ:

  • снятие наличных в любых банкоматах до 300 тыс. рублей в сутки.
  • мгновенное внесение наличных на счет.
  • функция мониторинга расходов и установки лимита по карте.
  • бесплатный выпуск неограниченного количества карт клиенту.
  • перевод с бизнес-карты на карты физических лиц.

Бизнес-карту МИР от Россельхозбанка можно добавить в приложение МИР Pay и бесконтактно оплачивать любые расходы юридических лиц. Она позволяет оперативно бронировать и оплачивать билеты, гостиницы, трансфер в командировках, страховки, топливо на АЗС, представительские и хозяйственные расходы.

«Бизнес-карты — удобный и популярный инструмент у наших клиентов-юрлиц. И это неслучайно: они обладают достаточно широким функционалом, обеспечивают безопасность средств и помогают выполнять ежедневные бизнес-задачи быстро и эффективно. Мы планируем развивать возможности бизнес-карт и дальше: осенью бизнес-карту МИР можно будет заказать в ДБО, а в мае появится кредитная бизнес-карта МИР», — отметил директор департамента транзакционного бизнеса и цифровых каналов продаж МСБ и микробизнеса РСХБ Валерий Талалаев.

Подробнее узнать о других продуктах для бизнеса в РСХБ можно на официальной странице банка.

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