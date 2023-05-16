Потребительские цены снизились в Псковской области

16:39, 16 мая 2023, ПАИ

Потребительские цены снизились в апреле в Псковской области на 0,3 % по сравнению с мартом. В целом по России рост цен за этот период составил 0,4 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Больше всего в апреле подешевели продовольственные товары – на 0,8 %, непродовольственные товары – на 0,1 %. Стоимость услуг при этом выросла на 0,3 %.

Из продовольственных товаров заметно подешевело мясо индейки – на 9,8 %, пельмени, манты, равиоли – на 9 %, мука пшеничная – на 8,5 %, молоко сгущенное с сахаром – на 7,6 %, кетчуп – на 7 %, помидоры свежие – на 6,3 %, мясокопчености – на 5,3 %, картофель – на 5,2 %.

Из лекарственных препаратов значительнее других снизились цены на корвалол – на 4,9 %, активированный уголь – на 4,3 %, магне В6 – на 4,2 %, аскорбиновую кислоту – на 3,2 %, флуоцинолона ацетонид – на 2,4 %. Наиболее подорожали эуфиллин – на 5,7 %, аллохол – на 4,6 %, осельтамивир – на 3,8 %, эналаприл – на 3,6 %.

Среди товаров первой необходимости максимальное снижение цен отмечено на мыло хозяйственное (за месяц оно подешевело на 6,1 %). Кроме того, стали ниже цены на туалетное мыло – на 4,2 %, крем детский – на 3,3 %, салфетки влажные – на 3,2 %, подгузники детские бумажные – на 2,7 %. Однако ряд товаров подорожал: цены на туалетную бумагу выросли на 8,1 % за месяц, а цены на антисептик для рук – на 4,6 %. Соска (пустышка) детская стала дороже на 3,1 %.

Снизились цены на такие непродовольственные товары, как кресло автомобильное детское – на 10,6 %, шампунь – на 5,2 %, пена для бритья – на 4,5 %, шприцы одноразовые – на 4,1 %, доски обрезные, жидкие чистящие и моющие средства – на 3,6 %. В то же время на 8,5 % подорожали плиты ДСП и ОСБ. Цены на электрочайники выросли на 8 %, металлочерепицу – на 7,2 %, крем для лица – на 6,5 %, рюмку, фужер из простого стекла – на 3,1 %.

Из бытовых услуг значительно выросли цены на мужскую стрижку и женскую стрижку (на 9 % и 5,5 % соответственно).