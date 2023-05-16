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Общество

Фестиваль робототехники пройдёт в ПсковГУ

Открытый региональный фестиваль инженерно-технического творчества пройдёт в главном корпусе Псковского государственного университета 20 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее пресс-службы ПсковГУ

Соревнования выявят сильнейших робототехников среди 100 команд из Псковской области и других регионов России, а также Белоруссии. Ребята примут участие в 19 номинациях.

В программе фестиваля также планируются показательные выступления победителей и призеров Всероссийского фестиваля «РобоФинист-2022» из Белоруссии.

Отметим, фестиваль предоставляет возможность молодому поколению достойно представить свой регион на международном фестивале «РобоФинист» в Санкт-Петербурге осенью 2023 года.

Заявки на участие принимаются до 18 мая по ссылке.

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