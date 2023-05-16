Студентка ПсковГУ представила фотовыставку «Псков – защитник земли Русской»

17:41, 16 мая 2023, ПАИ

Студентка ПсковГУ Александра Молева представила фотовыставку «Псков – защитник земли Русской» на основе аудиогида университетской библиотеки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Мой путь в фотографии начался с первой камеры, подаренной родителями в 2016 году. Изначально было сложно понять, что я хочу снимать и как именно я хочу это делать, но шло время, и теперь, набравшись опыта, я чётко понимаю, в каком направлении мне стоит работать. С каждой моей съёмки люди уходят с большой долей энергии и позитива. Это значит, что я всё делаю правильно», - поделилась Александра Молева.

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Идея фотовыставки зародилась у студентки во время практики, где ребята реализовывали свои творческие проекты. С организацией и воплощением идеи помогла университетская библиотека.