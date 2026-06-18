Подростков Пскова приглашают на фестиваль «Твой формат»

14:26, 18 июня 2026, ПАИ

Фестиваль «Твой формат» пройдет 23 июня в псковском «Лофте». Мероприятие рассчитано на подростков от 14 до 17 лет и поможет участникам познакомиться с новыми увлечениями, попробовать себя в разных направлениях и получить полезные навыки, рассказали организаторы.

Организаторы подготовили интерактивные площадки, где можно будет попробовать себя в диджеинге, брейк-дансе, граффити, паркуре, фотографии, фиджитал-спорте, туризме и театральном искусстве. Кроме того, для гостей проведут карьерные консультации, профориентационное тестирование и открытый диалог с психологом.

«Без скучных лекций и нравоучений – только движ, интерактивы, спорт, творчество, туризм и реальные люди, которые горят своим делом», – отметили организаторы.

Участникам предложат получить маршрутный лист и посетить все локации фестиваля. За прохождение площадок будут ставиться отметки, а самые активные подростки смогут получить призы.

Фестиваль начнется в 16:00. Вход бесплатный, однако для участия необходима предварительная регистрация – ссылка в соцсетях «Лофта».