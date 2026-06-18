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Общество

Более 24 млн рублей от Фонда президентских грантов привлекли НКО Псковской области

Девять проектов некоммерческих организаций Псковской области стали победителями второго конкурса 2026 года Фонда президентских грантов. Общая сумма поддержки превысила 24 млн рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Иллюстрация из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

Самый крупный грант – 8 млн рублей – получило региональное отделение Российского Красного Креста на проект «Первая помощь: знай и действуй».

Православный приход храма Василия на Горке выиграл 5 млн рублей на открытие кризисного центра для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Ещё 3,5 млн рублей направят на комплексную программу больничной помощи тяжелобольным «Сёстры милосердия» – проект реализует приход храма Святителя Луки Архиепископа Крымского при Псковской городской больнице.

Псковское областное отделение Российского детского фонда получит 2,5 млн рублей на проект «Горящие сердца». АНО ДПО «Центр образования и воспитания детей и молодёжи» – 2 млн рублей на проект «Точка. Псков».

Среди других победителей – АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет» с проектом «Школа проектных компетенций для молодёжи «Планируй, Проектируй, Продвигай» (985 тысяч рублей), региональное отделение Всероссийского общества глухих с проектом «Слышащие сердцем: 113 лет Псковскому ВОГ» (955 тысяч рублей), Псковская региональная общественная организация «Надёжный тыл» с проектом «Псковская тыловая бригада» (854 тысячи рублей) и Союз возрождения Псковского края с проектом «Стартапы: все этапы» (588 тысяч рублей).

Губернатор поздравил победителей и пожелал им успехов в реализации проектов.

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