Более 24 млн рублей от Фонда президентских грантов привлекли НКО Псковской области

14:24, 18 июня 2026, ПАИ

Девять проектов некоммерческих организаций Псковской области стали победителями второго конкурса 2026 года Фонда президентских грантов. Общая сумма поддержки превысила 24 млн рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Самый крупный грант – 8 млн рублей – получило региональное отделение Российского Красного Креста на проект «Первая помощь: знай и действуй».

Православный приход храма Василия на Горке выиграл 5 млн рублей на открытие кризисного центра для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Ещё 3,5 млн рублей направят на комплексную программу больничной помощи тяжелобольным «Сёстры милосердия» – проект реализует приход храма Святителя Луки Архиепископа Крымского при Псковской городской больнице.

Псковское областное отделение Российского детского фонда получит 2,5 млн рублей на проект «Горящие сердца». АНО ДПО «Центр образования и воспитания детей и молодёжи» – 2 млн рублей на проект «Точка. Псков».

Среди других победителей – АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет» с проектом «Школа проектных компетенций для молодёжи «Планируй, Проектируй, Продвигай» (985 тысяч рублей), региональное отделение Всероссийского общества глухих с проектом «Слышащие сердцем: 113 лет Псковскому ВОГ» (955 тысяч рублей), Псковская региональная общественная организация «Надёжный тыл» с проектом «Псковская тыловая бригада» (854 тысячи рублей) и Союз возрождения Псковского края с проектом «Стартапы: все этапы» (588 тысяч рублей).

Губернатор поздравил победителей и пожелал им успехов в реализации проектов.