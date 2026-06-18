Более 1100 заявок подали псковичи на конкурс «Моя страна – моя Россия»

14:59, 18 июня 2026, ПАИ

Более 1 100 жителей Псковской области стали участниками Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». По числу заявок регион вошёл в двадцатку лучших, сообщили ПАИ организаторы.

Конкурс, который проводится уже 23 года, входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». В 2026 году он включён в план мероприятий Года единства народов России. Всего на конкурс поступило более 80 тысяч работ из всех регионов страны – на 8 % больше, чем годом ранее.

Как отметила заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова, конкурс помогает россиянам предлагать реальные решения для развития территорий. Проекты участников нередко находят практическое применение в регионах.

Все заявки проходят экспертизу – каждую оценят минимум три независимых специалиста. По итогам отбора определят 300 лучших участников. Победители конкурса получат стажировки и призы от партнёров. Авторы лучших проектов также смогут претендовать на гранты Росмолодёжи в размере до одного миллиона рублей.

Церемония награждения победителей старшей возрастной группы (18–35 лет) пройдёт в октябре в национальном центре «Россия» в Москве. Для них также организуют образовательный форум в Ельце. Победители младшей группы (14–17 лет) отправятся на профильную смену во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке.

Конкурс реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».