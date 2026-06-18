Стартовал приём работ на конкурс рисунков о героической истории Пскова

14:20, 18 июня 2026, ПАИ

В Пскове проходит конкурс рисунков «Героическая история Пскова». К участию приглашают школьников, студентов и работающую молодёжь в возрасте от 7 до 22 лет, сообщили ПАИ в городском молодёжном центре.

Участникам предлагают изобразить сюжеты, связанные с защитниками города, крепостными стенами, башнями и ключевыми историческими событиями. Каждый рисунок должен иметь название и быть представлен в формате PDF – подойдёт как скан работы традиционными материалами, так и изображение, созданное в графическом редакторе.

Заявки принимаются через форму. От одного человека принимается только одна работа.

Победителей в каждой категории наградят дипломами и призами. Все участники смогут получить электронный сертификат. Лучшие работы войдут в экспозицию выставки в Псковском музее-заповеднике.

Результаты будут опубликованы с 16 по 18 июля в официальных сообществах организаторов.