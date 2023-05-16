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Культура

Конкурс сказок объявил Пушкинский заповедник

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предлагает всем литературным фанатам придумать «Сказку о прекрасной царевне Лебеди». Именно такой литературный конкурс на этот раз решили провести в учреждении. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

А.С. Аверкиева. Из экслибрисов П.С. Филатова (1975). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как поясняют организаторы творческого соревнования, сказка, в начале 20-х годов XIX века была задумана Пушкиным как чтение не столько для детей, сколько для взрослых. И прежде всего, она учит нас, несмотря на суровые испытания, сохранять добро и милосердие — только так, в итоге обрели, человек обретает подлинное счастье.

«Ещё один урок, который преподаёт нам эта сказка — осознание значимости семейных ценностей, главных ценностей в жизни человека. Царице сказали, что её муж приказал избавиться от неё с сыном. Однако она не верит в его предательство и воспитывает своего ребенка в любви и уважении к отцу. Главная награда героев — не богатство, а счастье быть вместе… Князь Гвидон нашёл любимую, его родители снова вместе, семья вместе — это и есть настоящее счастье», — говорится в пояснительной записке для потенциальных конкурсантов.

Собственную сказку по мотивам пушкинского произведения можно наполнить множеством деталей, подсказали в музее-заповеднике. Например, вообразить историю жизни царевны до её встречи с князем Гвидоном. Рассказать, кто её родители и откуда в ней та невероятная сила, благодаря которой Лебедь помогает юному герою и его матери.

Свои мысли и фантазии можно изложить как в стихах, так и в прозе с использованием художественных приёмов, характерных для народных и авторских, литературных сказок.

Сказки можно писать до конца ноября. Подробная информация о требованиях к сказке, о составе жюри конкурса и номинациях, в которых будут оценивать любительские опусы, размещена на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Конкурсы - 2023».

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