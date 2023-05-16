Пять новых контейнеров для ТКО установили в Невеле

16:55, 16 мая 2023, ПАИ

Пять новых контейнеров для ТКО появилось в Невеле в апреле этого года, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

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Специалисты контейнерного парка филиала ООО «Экопром» продолжают выставлять контейнеры в районах Псковской области. Новые контейнеры в Невеле появились на улице Ясная Поляна, переулке Некуличева и улице Герцена.

«Баки были выставлены на уже имеющиеся оборудованные контейнерные площадки, которые являются необходимым условием для осуществления качественного оказания услуги по обращению с ТКО, согласно требованиям и нормам СанПиН», - отмечается в сообщении компании.