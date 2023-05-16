О ходе работ над новым веломаршрутом рассказали в Палкинском районе

18:02, 16 мая 2023, ПАИ

О ходе создания в Палкинском районе веломаршрута рассказал первый заместитель главы администрации муниципалитета Василий Раков. Сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.

По его словам, реализация контракта идёт уже второй год. Общая протяженность маршрута - 30 км, пролегать он будет через леса, болота и деревни. Местами веломаршрут будет проходить вдоль реки.

«Сегодня уже с новым исполнителем подрядчика проехали участок, определили места ремонта. Планируется засыпка крупных ям, уборка кустов, оголовки на трубах. Посмотрим, что будет далее. Пени и штрафы перевалили за 65 тысяч рублей», - пояснил Василий Раков.

Он обратил внимание на то, что разрывать контракт не планируют, так как средства на его реализацию осуществляются из международной программы. Так, в случае расторжения договорённости, повторно воспользоваться возможностью благоустройства будет уже невозможно.