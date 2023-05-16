«Газпром межрегионгаз Псков» напоминает абонентам о необходимости своевременной оплаты газа

17:06, 16 мая 2023, ПАИ

Задолженность населения за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Псков» составила 16,8 миллиона рублей по состоянию на 1 мая. Долги имеют 1 290 абонентов Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

В соответствии с действующим законодательством поставщик вправе ограничить поставку газа злостным неплательщикам. В этом году уведомления о предстоящем отключении получили 976 абонентов, для 26 из них газоснабжение было ограничено.

«Отключение газа – это крайняя мера. Для возобновления подачи топлива абонентам необходимо будет оплатить не только долги за газ, но и все расходы за проведённые работы по отключению и повторному подключению», – отметила начальник службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.

Оплатить газ без комиссии и передать показания счётчика можно с помощью сервиса «Личный кабинет» или мобильного приложения «Мой Газ». Оно доступно в интернет-магазинах App Store («Газ Онлайн») и Google Play («Оплата за газ»). Для передачи показаний счетчика без проведения оплаты можно воспользоваться телеграм-ботом компании (https://t.me/PskovregiongazBot).