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Общество

Выставка ретрофотографий откроется в Пскове 19 мая

19 мая в 17:00 Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки ретрофотографии «Светопись Сергея Афанасьева». В экспозиции будет представлено 40 аналоговых фотографий, псковских пейзажей и натюрмортов, из частных коллекций друзей автора, сообщили ПАИ организаторы.

«За свою короткую жизнь Сергей Афанасьев оставил несколько тысяч фоторабот, в которых мастерски соединял реальные и фантастические элементы. Он любил фотографировать, его интересовало искусство, и он чувствовал свою ответственность за результат, был способен отразить тонкую эволюцию внутренней жизни живой материи природы», - рассказали в библиотеке.

Сергей Афанасьев начал заниматься фотографией в 1985 году. Ездил в этнографические и археологические экспедиции в качестве фотографа. В 1986 году в Пскове прошла его первая персональная фотовыставка. Потом были выставки на ВДНХ в 1992 году, на Гостелерадио в Москве в 1993-м и две выставки в Германии в 1996 году.

«Но вскоре Сергей бежит из города и окончательно переезжает на постоянное место жительства в глухомань, на хутор в Печорском районе Псковской области, окруженный лесом. Под окна небольшого деревянного дома приходили выть волки, с крыльца можно было охотничьим ружьём пострелять в кабанов, диких коз. Сергей с фотоаппаратом уединился среди природы. Тихая лесная речка, молчаливые буреломы, солнечные опушки, еловый лес под снегом - становились в тот период объектами его творчества. С 1997 года начался последний творческий этап. Появляющиеся работы были произведениями зрелого профессионала, они академичны, тяжелы, «темны», без света надежды, в них начинала уходить жизнь, а взамен приходила вечность», - отметили организаторы выставки.

Сергей Афанасьев погиб 19 августа 2000 года. «Странные обстоятельства его гибели так до сих пор до конца и не выяснены», - вспоминают друзья мастера.

Более 500 работ Сергея Афанасьева находятся в частных коллекциях России и мира.

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