Завершается ремонт дороги в военном городке Владимирский Лагерь

17:21, 16 мая 2023, ПАИ

Псковавтодор с опережением сроков завершил работы по замене изношенных верхних слоев асфальта в военном городке Владимирский Лагерь в Стругокрасненском районе. Отремонтировано более 1,5 км дороги, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

На участке автодороги заменено асфальтобетонное покрытие на автомобильных стоянках, разворотной площадке, заездных карманах автобусных остановок, укреплены обочины.

На следующей неделе продолжится оборудование автобусных остановок, а также ремонт бортового камня и автопавильонов. До 15 июня будет нанесена дорожная разметка, установлены знаки и искусственная неровность возле школы.

Автодорога давно нуждалась в проведении ремонтных работ. Это стало возможным только после передачи её в пользование региона. Вопрос передачи решился при непосредственном участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.