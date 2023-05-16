Завершается ремонт дороги в военном городке Владимирский Лагерь
Псковавтодор с опережением сроков завершил работы по замене изношенных верхних слоев асфальта в военном городке Владимирский Лагерь в Стругокрасненском районе. Отремонтировано более 1,5 км дороги, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
На участке автодороги заменено асфальтобетонное покрытие на автомобильных стоянках, разворотной площадке, заездных карманах автобусных остановок, укреплены обочины.
На следующей неделе продолжится оборудование автобусных остановок, а также ремонт бортового камня и автопавильонов. До 15 июня будет нанесена дорожная разметка, установлены знаки и искусственная неровность возле школы.
Автодорога давно нуждалась в проведении ремонтных работ. Это стало возможным только после передачи её в пользование региона. Вопрос передачи решился при непосредственном участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.