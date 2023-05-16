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Общество

Завершается ремонт дороги в военном городке Владимирский Лагерь

Псковавтодор с опережением сроков завершил работы по замене изношенных верхних слоев асфальта в военном городке Владимирский Лагерь в Стругокрасненском районе. Отремонтировано более 1,5 км дороги, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

На участке автодороги заменено асфальтобетонное покрытие на автомобильных стоянках, разворотной площадке, заездных карманах автобусных остановок, укреплены обочины.

На следующей неделе продолжится оборудование автобусных остановок, а также ремонт бортового камня и автопавильонов. До 15 июня будет нанесена дорожная разметка, установлены знаки и искусственная неровность возле школы.

Автодорога давно нуждалась в проведении ремонтных работ. Это стало возможным только после передачи её в пользование региона. Вопрос передачи решился при непосредственном участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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