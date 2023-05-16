Власти Великих Лук прокомментировали просадку путепровода

17:59, 16 мая 2023, ПАИ

Просадка путепровода наблюдается в Великих Луках в последнее время. Данную проблему великолучане обсуждают и в социальных сетях. «Luki-News» обратились в администрацию муниципалитета, чтобы узнать, какие действия планируется предпринять для устранения деформации дальнейших разрушений.

«Согласно отчету выполненных работ по диагностике технического состояния автодорожного путепровода через железную дорогу в городе Великие Луки, на данный момент состояние объекта удовлетворяет требованиям эксплуатации», - ответили в ведомстве.

Кроме того, выявленные в процессе эксплуатации замечания устранит подрядная организация в рамках гарантийных обязательств в срок до 30 июня этого года, добавили в администрации.