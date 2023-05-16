Первенство Псковской области по дзюдо состоялось в Великих Луках

17:35, 16 мая 2023, ПАИ

Первенство Псковской области по борьбе дзюдо состоялось в Великих Луках. В соревнованиях приняли участие 60 юношей и восемь девушек 2007-2009 годов рождения. Об этом сообщается Telegram-канале администрации Пскова.

Под руководством тренеров Беги Нанскани, Сергея Фомина, Сергея Кузнецова дзюдоисты спортшколы «Бригантина» завоевали 15 медалей: три золотые, четыре серебряные и восемь бронзовых.

Победителями стали Дилшод Бахронов (весовая категория 73 кг), Егор Архипкин (весовая категория 81 кг) и Олег Абрамов (весовая категория свыше 90 кг).