Первенство Псковской области по дзюдо состоялось в Великих Луках
Первенство Псковской области по борьбе дзюдо состоялось в Великих Луках. В соревнованиях приняли участие 60 юношей и восемь девушек 2007-2009 годов рождения. Об этом сообщается Telegram-канале администрации Пскова.
Под руководством тренеров Беги Нанскани, Сергея Фомина, Сергея Кузнецова дзюдоисты спортшколы «Бригантина» завоевали 15 медалей: три золотые, четыре серебряные и восемь бронзовых.
Победителями стали Дилшод Бахронов (весовая категория 73 кг), Егор Архипкин (весовая категория 81 кг) и Олег Абрамов (весовая категория свыше 90 кг).
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