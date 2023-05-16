Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Первенство Псковской области по дзюдо состоялось в Великих Луках

Первенство Псковской области по борьбе дзюдо состоялось в Великих Луках. В соревнованиях приняли участие 60 юношей и восемь девушек 2007-2009 годов рождения. Об этом сообщается Telegram-канале администрации Пскова.

Фото: здесь и далее Telegram-канал администрации Пскова

Под руководством тренеров Беги Нанскани, Сергея Фомина, Сергея Кузнецова дзюдоисты спортшколы «Бригантина» завоевали 15 медалей: три золотые, четыре серебряные и восемь бронзовых.

Победителями стали Дилшод Бахронов (весовая категория 73 кг), Егор Архипкин (весовая категория 81 кг) и Олег Абрамов (весовая категория свыше 90 кг).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 мая 2023

О ходе работ над новым веломаршрутом рассказали в Палкинском районе
16 мая 2023

Первенство Псковской области по дзюдо состоялось в Великих Луках
16 мая 2023

Псковичи стали бронзовыми призёрами волейбольной лиги в Твери
15 мая 2023

Муниципальный этап Президентских спортивных игр завершился в Псковской области

15 мая 2023

Эксперт назвал популярный вид спорта у псковичей
15 мая 2023

20 мая состоится десятый Зелёный Марафон Сбера
15 мая 2023

Развитие тхэквондо в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
14 мая 2023

Великолучанки завоевали серебро на чемпионате СЗФО по баскетболу

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...