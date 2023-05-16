Псковичи жалуются на нашествие крыс

17:46, 16 мая 2023, ПАИ

Жители некоторых многоэтажных домов в Пскове обратили внимание на появление крыс. Их замечают у контейнерных площадок, в мусоропроводах, в подъездах, на газонах. Корреспонденты из издания «АиФ-Псков» узнали, что происходит.

В управлении городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова, в управлении Роспотребнадзора по Псковской области и в компаниях, занимающихся дератизацией сообщили, что всплеска обращений по поводу засилья крыс в Пскове нет.

«Мы фиксируем разовые обращения. По сравнению с предыдущими годами, в общем-то, ничего не поменялось. Жалобы редкие, в основном из домов, где есть мусоропроводы», – рассказал начальник УГХ администрации Пскова Александр Грацкий.

Директор специализирующегося на борьбе с грызунами ООО «Центр санэпидблагополучия» Игорь Смирнов говорит, что есть сезонность увеличения численности крыс: подъём наблюдается весной и осенью. «Где-то с конца марта - начала апреля они размножаются, крыс становится много и они разбегаются в поисках нового места жительства», – рассказал он. При этом из окраинных микрорайонов, вроде улицы Шестака в Пскове, весной грызуны мигрируют в живую природу, а осенью возвращаются обратно в многоквартирные дома.

В Роспотребнадзоре отметили, что крысы – это серьёзный вопрос, поскольку они являются разносчиками множества заболеваний: геморрагической лихорадки с почечным синдромом, туляремии, лептоспироза и других. В связи с этим санитарным законодательством предусмотрены четкие требования в части борьбы с ними. Есть целый перечень объектов, где должны регулярно проводиться дератизационные мероприятия. В этом списке значатся предприятия пищевой промышленности, точки общественного питания, продуктовые магазины, образовательные организации, гостиницы, общежития и жилые дома.

На таких объектах должны быть проведены санитарно-технические мероприятия, чтобы они были непроницаемы для грызунов, а во-вторых, там должны вестись санаторно-гигиенические мероприятия по истреблению мышей и крыс. Сначала необходимо организовать обследование и установить численность грызунов, следующий шаг – дератизация, а затем – новый контроль количества живности. При этом обследования на наличие грызунов должны быть ежемесячными.

Она обратила внимание на то, что в случае с жилыми домами обрабатываться должны, в том числе, подъезды, подвалы, контейнерные площадки, придомовые территории. «Если владельцы объектов и управляющие компании ведут такую работу планово, грамотно организуют мероприятия по дератизации, то о заселённости грызунами говорить не приходится», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Что касается жалоб на крыс от жителей многоквартирных домов, то при их получении Роспотребнадзор выдаёт управляющей компании предостережение. Далее она обязана провести дератизацию и уведомить об этом Роспотребнадзор. В случае поступления повторной жалобы от жителей, ведомство будет обращаться в прокуратуру для проведения проверки.

УГХ также переадресует жалобы жителей по поводу крыс в управляющие компании. «Это их зона ответственности. Они должны проводить уборку, травлю грызунов, принимать профилактические меры», – пояснил Александр Грацкий.