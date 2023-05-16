Госдума наделила регионы правом определять порядок обращения с бездомными животными
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет регионы правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными, в том числе о возможности их размещения в приютах, пишет «Российская газета».
Согласно подготовленному группой депутатов законопроекту, правила обращения с бесхозными животными на территории конкретного региона будут определяться губернаторами с учётом позиции граждан и местной специфики. В таких случаях могут не применяться федеральные нормы об отлове животных и их помещении в приюты. Правительство поддержало данный законопроект, объяснив необходимость мер тем, что сложилась неблагоприятная обстановка в некоторых регионах.
Как отметил первый замглавы комитета Владимир Бурматов, инициатива вызвала широкий общественный резонанс — в рабочую группу Госдумы поступило более 20 тысяч предложений. По словам депутата, эти предложения будут учтены при доработке законопроекта ко второму чтению.
Отметим, что завтра, 17 мая, в 15:00 в медиацентре ПАИ состоится круглый стол, на котором будут обсуждать законопроект о «гуманной эвтаназии» бездомных животных и деталях его реализации в регионе.
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