Госдума наделила регионы правом определять порядок обращения с бездомными животными

18:15, 16 мая 2023, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет регионы правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными, в том числе о возможности их размещения в приютах, пишет «Российская газета».

Согласно подготовленному группой депутатов законопроекту, правила обращения с бесхозными животными на территории конкретного региона будут определяться губернаторами с учётом позиции граждан и местной специфики. В таких случаях могут не применяться федеральные нормы об отлове животных и их помещении в приюты. Правительство поддержало данный законопроект, объяснив необходимость мер тем, что сложилась неблагоприятная обстановка в некоторых регионах.

Как отметил первый замглавы комитета Владимир Бурматов, инициатива вызвала широкий общественный резонанс — в рабочую группу Госдумы поступило более 20 тысяч предложений. По словам депутата, эти предложения будут учтены при доработке законопроекта ко второму чтению.

Отметим, что завтра, 17 мая, в 15:00 в медиацентре ПАИ состоится круглый стол, на котором будут обсуждать законопроект о «гуманной эвтаназии» бездомных животных и деталях его реализации в регионе.