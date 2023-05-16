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Общество

Почему выгул собак на пастбищах может быть опасен для коров, пояснили псковичам

Выгул собак на пастбищах может быть опасен для коров, сообщили в группе «ГБУ «Псковская облветлаборатория» в социальной сети «ВКонтакте».

«Наличие собачьих экскрементов на полях и лугах не только негативно влияет на качество кормовой травы и сена, но и представляет собой большую опасность, особенно для крупного рогатого скота», - отмечается в сообщении.

Опасность представляется в том, что в фекалиях собак может присутствовать внутриклеточный паразит Neospora caninum. Неоспорозом собаки заражаются при поедании абортплодов, мяса или субпродуктов больных животных, а во внешнюю среду паразит выводится с фекалиями.

К неоспорозу восприимчивы многие виды жвачных: овцы, коровы, козы, лошади заражаются через воду и корм. Этот паразит у коров вызывает многие гинекологические патологии (аборты, мертворождения и постнатальную смертность телят).

Кроме того, телята страдают нарушением координации, миокардитом, гепатитом. При вскрытии у них наблюдается кровоизлияние в слизистых и под серозными оболочками, зернистая дистрофия почек и печени.

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