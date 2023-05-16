Совет по инвестициям под председательством губернатора поддержал пять псковских предприятий

18:12, 16 мая 2023, ПАИ

Совет по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова утвердил дополнительные меры поддержки функционирующих на территории региона предприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Заявки были рассмотрены в правительстве области во вторник, 16 мая.

Поддержку в виде предоставления в аренду без торгов земельного участка получило ООО «Криогаз-Псков». На территории площадью более 70 тыс. кв. метров компания планирует реализовать масштабный проект изготовления сжиженного природного газа (СПГ) производительностью четыре тонны в час и с годовой эффективностью 31 тыс. тонн продукта. Общий объём инвестиций — более 3 млрд рублей. Порядка 90 % продукции компании будет поставляться на заправки Санкт-Петербурга для обслуживания пассажирского транспорта и тяжёлой техники.

Проект соответствует приоритетам, определённым в документах стратегического планирования Псковской области, и включён в государственную программу Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности».

Ещё четыре предприятия получат поддержку правительства Псковской области в виде налоговых льгот.

На площадке Великолукского агропромышленного комплекса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется проект создания в регионе промышленного технопарка «Агрополис». Это технологическая площадка размером 9 га, на которой будет создана необходимая для субъектов МСП инфраструктура для ведения промышленной и инновационной деятельности. К работе в технопарке приступили три первых резидента. Всего за счёт субъектов МСП на объекте планируется создать порядка 90 рабочих мест.

Модернизация основного и вспомогательного производств в ближайшие пять лет — в планах руководства Псковского хлебокомбината. Реализация проекта позволит крупному поставщику хлебобулочных, бараночных и кондитерских изделий увеличить объёмы производства, расширить ассортимент продукции и улучшить её качество за счёт приобретения высокотехнологичного автоматизированного оборудования. Бюджет проекта — 177 млн рублей.

Инвестиционный проект Псковского электромашиностроительного завода нацелен на увеличение выпуска электродвигателей и генераторов постоянного тока для железнодорожного транспорта и тяговых двигателей для привода электропоездов. Его реализация позволит укрепить позиции псковского производителя на российском и белорусском рынках, а также способствовать исполнению задач государственной программы импортозамещения. Объём инвестиций — 337 млн рублей.

Льготы по налогу на прибыль по решению инвестиционного совета получит также ООО ВСГЦ, входящее в Великолукский агропромышленный холдинг.

Проект введения в оборот четвёртой – шестой очередей селекционно-генетического центра свиноводства и создания свиноводческого комплекса на 720 тыс. товарных свиней, утверждённый ещё в 2021 году, реализован: площадки созданы в Великолукском, Красногородском и Опочецком районах. Первые три очереди производства были запущены в Невельском районе.

В результате реализации проекта стоимостью более 8,5 млрд рублей местные репродукторы обеспечены племенными животными с хорошими генетическими данными, число рабочих мест на производстве увеличилось на 240 единиц, а предприятие вышло на третье место в стране по производству свиноводческой продукции.