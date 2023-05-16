Совет по инвестициям под председательством губернатора поддержал пять псковских предприятий
Совет по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова утвердил дополнительные меры поддержки функционирующих на территории региона предприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заявки были рассмотрены в правительстве области во вторник, 16 мая.
Поддержку в виде предоставления в аренду без торгов земельного участка получило ООО «Криогаз-Псков». На территории площадью более 70 тыс. кв. метров компания планирует реализовать масштабный проект изготовления сжиженного природного газа (СПГ) производительностью четыре тонны в час и с годовой эффективностью 31 тыс. тонн продукта. Общий объём инвестиций — более 3 млрд рублей. Порядка 90 % продукции компании будет поставляться на заправки Санкт-Петербурга для обслуживания пассажирского транспорта и тяжёлой техники.
Проект соответствует приоритетам, определённым в документах стратегического планирования Псковской области, и включён в государственную программу Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности».
Ещё четыре предприятия получат поддержку правительства Псковской области в виде налоговых льгот.
На площадке Великолукского агропромышленного комплекса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется проект создания в регионе промышленного технопарка «Агрополис». Это технологическая площадка размером 9 га, на которой будет создана необходимая для субъектов МСП инфраструктура для ведения промышленной и инновационной деятельности. К работе в технопарке приступили три первых резидента. Всего за счёт субъектов МСП на объекте планируется создать порядка 90 рабочих мест.
Модернизация основного и вспомогательного производств в ближайшие пять лет — в планах руководства Псковского хлебокомбината. Реализация проекта позволит крупному поставщику хлебобулочных, бараночных и кондитерских изделий увеличить объёмы производства, расширить ассортимент продукции и улучшить её качество за счёт приобретения высокотехнологичного автоматизированного оборудования. Бюджет проекта — 177 млн рублей.
Инвестиционный проект Псковского электромашиностроительного завода нацелен на увеличение выпуска электродвигателей и генераторов постоянного тока для железнодорожного транспорта и тяговых двигателей для привода электропоездов. Его реализация позволит укрепить позиции псковского производителя на российском и белорусском рынках, а также способствовать исполнению задач государственной программы импортозамещения. Объём инвестиций — 337 млн рублей.
Льготы по налогу на прибыль по решению инвестиционного совета получит также ООО ВСГЦ, входящее в Великолукский агропромышленный холдинг.
Проект введения в оборот четвёртой – шестой очередей селекционно-генетического центра свиноводства и создания свиноводческого комплекса на 720 тыс. товарных свиней, утверждённый ещё в 2021 году, реализован: площадки созданы в Великолукском, Красногородском и Опочецком районах. Первые три очереди производства были запущены в Невельском районе.
В результате реализации проекта стоимостью более 8,5 млрд рублей местные репродукторы обеспечены племенными животными с хорошими генетическими данными, число рабочих мест на производстве увеличилось на 240 единиц, а предприятие вышло на третье место в стране по производству свиноводческой продукции.
О развитии ТОС и муниципальных округов в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное