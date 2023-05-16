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Общество

Более 15,5 тысячи туристов посетили Псковскую область в майские праздники

Более 15,5 тысячи туристов посетили Псковскую область в майские праздники, сообщает телеграм-канал «Официальный канал Псковской области».

На 25 % выросло количество экскурсантов, которые посетили наш регион, сообщает комитет по туризму Псковской области. В майские праздники в этом году было зафиксировано 117,9 тысячи человек, в то время как показатель за аналогичный период прошло года составил 94,5 тысячи экскурсантов.

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