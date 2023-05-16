Пропагандирующим запрещённые вещества рэперам грозит уголовная ответственность

19:10, 16 мая 2023, ПАИ

Рэперам, читающим треки о наркотиках, будет грозить уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы, штраф в размере до 50 тыс. рублей, обязательные работы, и не только. Об этом сообщает ресурс «Объясняем.рф».

МВД разрабатывает закон о повторной пропаганде незаконного оборота и потребления наркотиков. Он вступит в силу с 2024 года.

«С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придётся проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда», — отметил замглавы МВД Игорь Зубов.