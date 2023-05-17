Баклуши делали на Руси 17 мая

07:03, 17 мая 2023, ПАИ

Мученицу Пелагию Тарсийскую чествует православная церковь 17 мая, пишет calend.ru.

На Руси святая Пелагия (Пелагея) всегда считалась заступницей невинных девиц, а также всех несправедливо обиженных. Кроме того, она покровительствовала птицам.

Вечером на Пелагею опытные огородники проводили обряд, который должен был защитить посадки от нечистой силы и разных вредителей. Для этого на огород выносили надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую середину средней грядки. Считалось, что любая вражья сила, прикоснувшись к жгучей крапиве, испугается и убежит с огорода.

Сам день святой Пелагии назывался еще и днем баклушников. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки — баклуши.

