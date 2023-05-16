Ремонт дороги в Себежском районе продолжается

20:26, 16 мая 2023, ПАИ

По нацпроекту продолжается ремонт дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь в Себежском районе, сообщает группа «ГБУ ПО «Псковавтодор» в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году в нормативное состояние подрядчик привёл участок с 61-го по 80-й км, в этом году подрядчику предстоит привести к нормативу ещё около 19 км на двух участках. В настоящее время активные работы ведутся на участке с 25-го по 35-й км. Здесь продолжается расчистка полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности и деревьев мягких пород. На некоторых участках дороги отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, дорожники приступили к укладке выравнивающего слоя.

В дальнейшем подрядчик завершит ремонт асфальтобетонного покрытия, восстановит укреплённые части обочин и виражей, отремонтирует водоотвод проезжей части и водопропускные трубы, пересечения, примыкания и съезды, а также укрепит обочины, приведёт в порядок автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка и установлено барьерное ограждение.

Кроме того, работы продолжатся и на втором участке — с 52-го по 61-й км. Ремонт дорожного покрытия на этом участке был выполнен ещё в прошлом году. Сейчас подрядчику предстоит завершить ремонт пересечений и примыканий, отремонтировать мост через реку Чернею, укрепить обочины щебёночно-песчано-гравийной смесью, а также привести в порядок автобусные остановки и нанести дорожную разметку.

Срок завершения работ по контракту намечен на июль 2023 года.

Заказчиком является ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчиком выступает ООО «Автомобильные дороги Пскова».