Дата ремонта купола церкви Михаила Архангела обнаружена при обследовании

20:49, 16 мая 2023, ПАИ

При обследовании купола церкви Михаила Архангела с Городца обнаружены дата ремонта его покрытия — 1980 год — и инициалы Б. П. Г. Так оставил о себе память Пётр Баранов, кровельщик Реставрационных мастерских — ведущей реставрационной организации Пскова в то время. Об этом сообщает телеграм-канал «ЮНЕСКО Псков».

Реставрационные мастерские были созданы в апреле 1946 года Ю. П. Спегальским, когда город ещё лежал в руинах и остро нуждался не просто в строителях, а в настоящих мастерах своего дела, достойных великого наследия псковских зодчих.

Сведения о покрытии купола четверика листовой медью подтверждаются актом технического состояния от 1982 года, составленным руководителем производственной группы З. Сенченко, главным архитектором Реставрационных мастерских М. Семёновым, руководителем конструкторской группы М. Коганом-Розенцвейгом. В нём говорится: «Купол четверика покрыт в 1981 г. листовой медью, кровли оград тогда же покрыты оцинкованным железом. Состояние кровли церкви удовлетворительное. Водостоки следует отремонтировать». В то время работы зачастую проводились авансом: сначала делали, а потом оформляли документы, поэтому дата на куполе не совпадает с датой, указанной в документации (1981 год).