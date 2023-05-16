Эксперты разъяснили особенности расчёта земельного налога для физлиц

20:57, 16 мая 2023, ПАИ

Особенности расчёта земельного налога для физических лиц разъяснил специалист УФНС России по Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба налоговой службы.

Земельный налог принадлежит к тому типу налогов, которые платятся ежегодно всеми категориями налогоплательщиков.

Сумма земельного налога зависит от нескольких факторов:

от кадастровой (рыночной) стоимости земельного участка;

от его разрешённого использования;

от ставки налога;

от наличия льгот.

Отметим, налоговые органы получают указанную информацию от различных органов и являются пользователями информации, на основании которой рассчитывается налог. Узнать о ставках и льготах можно в интернет-сервисе на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

«Сведения об установленных льготах и ставках налога изначально поступают из органов местного самоуправления, — рассказывает заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества № 1 Татьяна Василевко. — В свою очередь стоимость участка определяет региональная организация «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки». Затем сведения о стоимости передаются в органы Росреестра для внесения их в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)».

Внесённые в ЕГРН сведения о кадастровой (рыночной) стоимости участка, его площади и о разрешённом использовании участка поступают в налоговые органы. Сведения о правообладателях участков поступают из Росреестра и от нотариусов. На основании поступивших сведений и производится расчёт налога.

После расчёта налогоплательщикам направляется налоговое уведомление об уплате налога с суммой налога. В уведомлении для каждого участка указаны год, за который рассчитан налог, кадастровый номер и его стоимость, ставка налога, размер налоговых льгот и сумма налога.

Чтобы рассчитать земельный налог самостоятельно, необходимо налоговую базу (кадастровая стоимость) умножить на ставку налога. Специалисты обращают внимание на необходимость соблюдения установленных правил: