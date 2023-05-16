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Эксперты разъяснили особенности расчёта земельного налога для физлиц

Особенности расчёта земельного налога для физических лиц разъяснил специалист УФНС России по Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба налоговой службы.

Земельный налог принадлежит к тому типу налогов, которые платятся ежегодно всеми категориями налогоплательщиков.

Сумма земельного налога зависит от нескольких факторов:

  • от кадастровой (рыночной) стоимости земельного участка;
  • от его разрешённого использования;
  • от ставки налога;
  • от наличия льгот. 

Отметим, налоговые органы получают указанную информацию от различных органов и являются пользователями информации, на основании которой рассчитывается налог. Узнать о ставках и льготах можно в интернет-сервисе на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

«Сведения об установленных льготах и ставках налога изначально поступают из органов местного самоуправления, — рассказывает заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества № 1 Татьяна Василевко. — В свою очередь стоимость участка определяет региональная организация «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки». Затем сведения о стоимости передаются в органы Росреестра для внесения их в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)».

Внесённые в ЕГРН сведения о кадастровой (рыночной) стоимости участка, его площади и о разрешённом использовании участка поступают в налоговые органы. Сведения о правообладателях участков поступают из Росреестра и от нотариусов. На основании поступивших сведений и производится расчёт налога.

После расчёта налогоплательщикам направляется налоговое уведомление об уплате налога с суммой налога. В уведомлении для каждого участка указаны год, за который рассчитан налог, кадастровый номер и его стоимость, ставка налога, размер налоговых льгот и сумма налога.

Чтобы рассчитать земельный налог самостоятельно, необходимо налоговую базу (кадастровая стоимость) умножить на ставку налога. Специалисты обращают внимание на необходимость соблюдения установленных правил:

  • стоимость участка учитывается по состоянию на 1 января года, за который считается налог. Стоимость должна быть внесена в ЕГРН. Чтобы узнать о стоимости участка, необходимо получить бесплатную выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта на 1 января на официальном сайте Росреестра rosreestr.ru;
  • если земля в течение года куплена или продана, в формулу земельного налога добавляется коэффициент владения (Кв);
  • если в течение года происходит изменение кадастровой стоимости в результате изменения вида разрешённого использования участка, изменения площади, перевода его в другую категорию, добавляется ещё один коэффициент использования (Ки);
  • коэффициенты рассчитываются как отношение полных месяцев владения к 12 месяцам. Полным считается месяц, в котором право собственности возникло до 15-го числа включительно или утрачено после 15-го числа;
  • налоговая база земельного налога уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, который находится в собственности, бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении граждан льготных категорий. Налоговый орган применяет льготы на основании сведений о большинстве категорий льготников, полученных при информационном обмене с СФР.
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