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Общество

Псковская команда курсантов одержала победу на межвузовском турнире

Фото пресс-службы Университета ФСИН

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялся интеллектуальный турнир по правилам брейн-ринга, в котором приняли участие команды из вузов Пскова, Санкт-Петербурга и Владимира, сообщает пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России.

Отметим, что в течение недели курсанты и студенты – участники фестиваля «Псковское вече» соревнуются в межвузовском турнире «Золотая звезда», который включает в себя четыре этапа: первый — по правилам юрейн-ринга, второй — интеллектуальная дуэль, третий — «Своя игра» и завершающий этап — по правилам «Что? Где? Когда?».

В первый день игр победу одержала команда Псковского филиала Университета ФСИН России «Нарядные вне очереди».

Отметим, что ведущий интеллектуальных состязаний — руководитель Псковского интеллектуального клуба «Краски интеллекта» Антон Усик.

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