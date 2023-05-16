Псковская команда курсантов одержала победу на межвузовском турнире

21:17, 16 мая 2023, ПАИ

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялся интеллектуальный турнир по правилам брейн-ринга, в котором приняли участие команды из вузов Пскова, Санкт-Петербурга и Владимира, сообщает пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России.

Отметим, что в течение недели курсанты и студенты – участники фестиваля «Псковское вече» соревнуются в межвузовском турнире «Золотая звезда», который включает в себя четыре этапа: первый — по правилам юрейн-ринга, второй — интеллектуальная дуэль, третий — «Своя игра» и завершающий этап — по правилам «Что? Где? Когда?».

В первый день игр победу одержала команда Псковского филиала Университета ФСИН России «Нарядные вне очереди».

Отметим, что ведущий интеллектуальных состязаний — руководитель Псковского интеллектуального клуба «Краски интеллекта» Антон Усик.