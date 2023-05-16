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Хоккеисты Московской патриархии провели товарищеские матчи в Пскове

Фото Псковской епархии

Сборная Московской патриархии по русскому хоккею провела товарищеские матчи в Пскове, сообщает Псковская епархия. 

Сборная патриархии по русскому хоккею провела в Пскове два товарищеских матча. Соперником стала местная хоккейная команда «Легион», имеющая опыт выступления в Ночной хоккейной лиге. Благословение командам преподал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

«Это был матч века, – признался после матча владыка Тихон. – Даже не знаю, за кого болел больше, потому что с одной стороны – свои, псковичи, с другой – сборная Патриархии, создателем и капитаном который является отец Владимир Щетитин. Он не только замечательный священник, спортсмен, но и без малого 20 лет директор нашей школы-интерната в Рязанской области. У него не только духовное, но и педагогическое образование. Его силами эта школа восстанавливалась, мы взяли ее в свое время на попечение. Отец Владимир переехал в провинциальный городок из Москвы, стал в интернате директором и сейчас там прекрасные результаты. Деткам преподается Закон Божий и преподается он ненавязчиво, как и надо делать. Делать радостным и желанным урок». 

Матч по правилам мини-хоккея с мячом под сводами Ледового дворца завершился в пользу сборной патриархии — 3:0. Матч по хоккею с шайбой также выиграла команда патриархии — 8:3.

По окончании встречи лучшим игрокам матча были вручены памятные призы, а член патриаршей комиссии по физической культуре и спорту, член исполкома ФХМР и духовник национальной сборной России по хоккею с мячом Даниил Зубов выступил с приветственным словом перед зрителями и вручил всем участникам гала-матча икону «Держава», написанную к 1035-летию Крещения Руси.

В Пскове команда не только играла, но и помолилась на божественной литургии в Псково-Печерском монастыре, игроки причастились святых Христовых тайн. Для них провели экскурсию по Богом зданным пещерам, по храму Климента Римского. Также хоккеисты побывали в келье архимандрита Иоанна (Крестьянкина), посетили остров Залита, где последние годы жизни провёл старец Николай Гурьянов.

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