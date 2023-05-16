Проекты реставрации древних псковских памятников представили на всероссийском архитектурном фестивале

22:31, 16 мая 2023, ПАИ

Проекты реставрации древних памятников Псково-Печерского монастыря представлены на всероссийском архитектурном фестивале, сообщает телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове».

VI Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие – 2023» пройдёт в Самаре 8–10 июня. Форум освещает широкий спектр вопросов сохранения и рационального использования памятников архитектуры.

Учредитель и организатор фестиваля — Союз архитекторов России.

Целью мероприятия является поиск и выявление лучших примеров сохранения и приспособления к современным условиям памятников архитектуры и исторической градостроительной среды России.

В номинации «Культурное наследие России. Регионы» от Псковской области представлены проекты реставрации Лазаревской церкви, Башни Святых ворот и керамиды Богом зданных пещер.