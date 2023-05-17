День информационного общества отмечают сегодня в мире

07:27, 17 мая 2023, ПАИ

Всемирный день электросвязи и информационного общества отмечается 17 мая. Учреждён праздник резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2006 года, пишет calend.ru.

Этот день — профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий.

До 2006 года в этот день праздновался Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций. Он отмечался с 1969 года по решению сессии Административного совета Международного союза электросвязи.

Цель праздника — способствовать повышению уровня осведомленности о возможностях, которые может принести обществам и странам использование Интернета и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также о путях преодоления «цифрового разрыва».