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Общество

Кубок города Пскова по карате пройдёт 20 мая

В субботу, 20 мая, в УСК «Олимп» согласно календарному плану комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, а также ПГОО «Спортивная федерация карате города Пскова» пройдёт Кубок города Пскова по карате WKF «Тигр Шотокан», сообщили ПАИ в Спортивной федерации карате (WKF) города Пскова.

Соревнования пройдут в дисциплинах «индивидуальное ката», «ката-группа», «индивидуальное кумите» и «командное кумите».

Участие подтвердили команды из Пскова, Великих Лук и Великого Новгорода.

В этом году турнир пройдёт в рамках реализации проекта «Тренировки. Соревнования. Победа. Выявление талантливых спортсменов города Пскова», реализуемого ПГОО «Спортивная федерация карате города Пскова» при поддержке правительства Псковской области. Турнир — один из этапов данного проекта, окончание реализации которого намечено на конец 2023 года.

Начало соревнований — в 10:00, торжественное открытие — в 13:00. Соревнования продлятся до 18:00.

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