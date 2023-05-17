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Командир экипажа вертолёта псковской санавиации попала в Книгу рекордов России

Командир экипажа вертолёта псковской санавиации Алиса Куквинова попала в Книгу рекордов России, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

К 22 годам за плечами самой молодой женщины-пилота в России, командира экипажа вертолёта санавиации Алисы Куквиновой более 700 часов за штурвалом. О том, что будет летать, она знала с детства. Поэтому ещё тогда поставила себе цель поступить в Омское лётное училище. Уже успешно окончив его, поняла: свяжет жизнь именно с медицинской авиацией.

«Моя работа — это вообще смысл жизни, если честно. Я огромное удовольствие получаю от своей работы», — рассказывает Алиса Куквинова, командир воздушного судна «Ансат» санитарной авиации Ростеха.

«Романтика полёта со временем уходит. И чрезмерная романтика опасна. Но чувство вертолёта, сами задания, работа с врачами, пациентами — мне это очень близко. И я чувствую, что санавиация занимается важной миссией в России. И что я к этому причастна, я очень рада».

За время командировки в Псков Алиса Куквинова перевезла около 35 пациентов, тяжёлых и требующих незамедлительной помощи. Чаще всего летали в Порхов, Великие Лукие, Опочку и Пушкинские Горы. Нескольких пациентов доставили в Москву и Петербург. Но больше всего пилоту запомнились вылеты в южную столицу региона. Туда летали за беременными женщинами.

Для псковсих медиков санавиации Алиса Куквинова стала первой женщиной, с которой они полетели на вызов.

«С ней лететь комфортно. Не было вообще никакого страха. Поначалу, мы когда сели, вот так вот переглянулись с коллегой: ну, вроде как девушка, да. Ну и всё, страх не страх, а неуверенность какая-то пропала буквально через минуту. Мы увидели, что человек прямо как рыба в воде», — поделилась эмоциями фельдшер бригады санитарной авиации Анна Логинова.

Пока самая молодая женщина-пилот в России Алиса Куквинова возвращается из командировки на родину, в Петербург. Но уже сейчас девушка уверена: ещё вернётся.

«Псков — это первый регион, куда меня отправили выполнять задания санавиации Ростеха. И надеюсь, что на этом всё не закончится», — отмечает Алиса.

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