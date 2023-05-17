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Общество

Установленную ТОС в Острове детскую площадку сломали вандалы

Фото Яны Козловой

Установленную территориальным общественным самоуправлением (ТОС) в Острове детскую площадку разгромили вандалы, сообщает участница ТОС «Шаг в будущее» в группе «Подслушано в Острове» в соцсети "ВКонтакте".

«Не успели мы создать в Лапинках площадку для детей, нашлись те, кто всё опять испортил. Наша площадка была создана силами жителей нашего района, ТОС «Шаг в будущее». Своими силами мы участвуем в различных конкурсах и прилагаем свои силы и даже свои средства, чтобы наша часть города развивалась», — поделилась Яна Козлова.

Вандалами была украдена волейбольная сетка и сломаны качели-балансир. Участница ТОС заверила, что испорченные качели будут восстановлены.

Напомним, что после подсчёта баллов три верхние строчки рейтинга городских ТОС заняли «Внуки Николая Бороздина» из Дно, великолукское ТОС «Южный» и ТОС «Шаг в будущее» из Острова.

 

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