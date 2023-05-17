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Общество

В Центробанке рассказали о новой уловке мошенников

Мошенники стали притворяться агентами известных финансовых организаций, рассказал РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Часть мошенников-финансовых пирамид стали маскироваться под крупные финансовые организации. Если раньше они мимикрировали (их сайты — ред.) под цвет, название компании, то сейчас они часто предлагают свои псевдоуслуги якобы от бренда. Раньше они делали сайт, похожий на известный финансовый бренд, а сейчас они рассказывают, что являются агентами либо представителями финансовой организации, чаще банков», — заявил Валерий Лях.

По его словам, мошенники используют новую схему, чтобы не вызвать подозрения. При этом к самому процессу инвестирования они клиентов не допускают.

«Их задача — попытаться сразу вытащить деньги, пока человек не начал разбираться, действительно ли они являются агентами финорганизации», — добавил Лях.

Такие мошенники предлагают перевести личные средства для «пополнения торгового счета» на карту физического лица, результаты якобы инвестирования сообщаются в переписке либо по электронной почте, либо в мессенджере, либо в разговоре по телефону, пояснил он работу схемы обмана.
 

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