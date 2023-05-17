До 23 градусов прогреется воздух в Пскове сегодня

09:13, 17 мая 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 17 мая. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Днём будет дуть ветер южных направлений, ночью – умеренный, западных направлений. Температура воздуха днём составит от +20 до +25, ночью – от +6 до +11.

В Пскове температура днём от +21 до +23, ночью – от +6 до +8.

В Великих Луках температура днём от +23 до +25, ночью – от +9 до +11.