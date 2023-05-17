До 23 градусов прогреется воздух в Пскове сегодня
Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 17 мая. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
Днём будет дуть ветер южных направлений, ночью – умеренный, западных направлений. Температура воздуха днём составит от +20 до +25, ночью – от +6 до +11.
В Пскове температура днём от +21 до +23, ночью – от +6 до +8.
В Великих Луках температура днём от +23 до +25, ночью – от +9 до +11.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
16 мая 2023
Проекты реставрации древних псковских памятников представили на всероссийском архитектурном фестивале