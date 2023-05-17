Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До 23 градусов прогреется воздух в Пскове сегодня

Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 17 мая. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Днём будет дуть ветер южных направлений, ночью – умеренный, западных направлений. Температура воздуха днём составит от +20 до +25, ночью – от +6 до +11.

В Пскове температура днём от +21 до +23, ночью – от +6 до +8.

В Великих Луках температура днём от +23 до +25, ночью – от +9 до +11.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 мая 2023

До 23 градусов прогреется воздух в Пскове сегодня
17 мая 2023

Синоптик оценил прогнозы об экстремальной жаре летом
17 мая 2023

Правила проведения ЕГЭ и ГИА обновили в России
17 мая 2023

Установленную ТОС в Острове детскую площадку сломали вандалы

16 мая 2023

Командир экипажа вертолёта псковской санавиации попала в Книгу рекордов России
16 мая 2023

Концерт органно-вокальной музыки из цикла «Молитва Деве Марии» состоится 20 мая

16 мая 2023

Проекты реставрации древних псковских памятников представили на всероссийском архитектурном фестивале
16 мая 2023

Воспитанники интернатных учреждений посетили библиотеки Пскова


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...