Участники СВО посетили Псковский музей-заповедник

09:30, 17 мая 2023, ПАИ

Военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, побывали с экскурсией на объектах Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в музее.

В частности, экскурсанты прогулялись с музейным гидом по ансамблю Псковского кремля и узнали всё об устройстве древней крепости, познакомились с особенностями вечевого строя Псковской земли, а также застройкой средневекового Крома. В программу экскурсии было включено посещение Троицкого собора и смотровой площадки Власьевской башни.

После посещения кремля военнослужащие отправились на обзорную экскурсию по Пскову, которая также была организована Псковским музеем-заповедником.