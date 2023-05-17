Участники СВО посетили Псковский музей-заповедник
Военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, побывали с экскурсией на объектах Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в музее.
В частности, экскурсанты прогулялись с музейным гидом по ансамблю Псковского кремля и узнали всё об устройстве древней крепости, познакомились с особенностями вечевого строя Псковской земли, а также застройкой средневекового Крома. В программу экскурсии было включено посещение Троицкого собора и смотровой площадки Власьевской башни.
После посещения кремля военнослужащие отправились на обзорную экскурсию по Пскову, которая также была организована Псковским музеем-заповедником.
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