Выставка кукол «Прогулка по времени» пройдёт в «Тригорском» 18 мая

09:46, 17 мая 2023, ПАИ

Выставка авторских кукол Галины Белеховой «Прогулка по времени» пройдёт в Государственном Пушкинском заповеднике завтра, 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

«В экспозиции представлены 23 авторские куклы, созданные во второй половине ХХ века». Развёрнута выставка в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское», — уточнил руководитель отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского заповедника Александр Иванов.

Кроме того, 18 мая в честь праздника в музеи Пушкинского заповедника всех индивидуальных посетителей (то есть всех, кто прибудет в заповедник не в составе организованных групп, а в индивидуальном порядке) пустят бесплатно, предложив оплатить лишь экскурсионное обслуживание в случае его необходимости.