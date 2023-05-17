Пенсионерку госпитализировали при пожаре в Острове

09:51, 17 мая 2023, ПАИ

Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на улице 25 Октября в Острове 16 мая. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС по региону.

Из-за происшествия 72-летнюю женщину госпитализировали в медучреждение.

В результате пожара в квартире № 1 огнём повредило мебель на кухне, а также в комнате. Квартира оказалась закопчена по всей площади, а также выгорела изнутри по всей площади веранда.

Также сгорела хозяйственная постройка. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Пожарным удалось спасти хозпостройку.