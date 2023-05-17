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Общество

Творческая встреча с композитором Андреем Косинским пройдёт в Пскове сегодня

Творческая встреча с перкуссионистом Антоном Филатовым и композитором и исполнителем, музыкальным продюсером, лауреатом фестивалей «Песня года» и «Золотой граммофон» Андреем Косинским состоится 17 мая в малом зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия. 

Встреча пройдёт в 14:00 в рамках музыкального тура эстрадно-симфонического оркестра имени А. С. Бадхена, руководителем которого является Андрей Медведев.

В формате дискуссионного клуба Андрей Косинский расскажет, как сегодня складывается творческая судьба оркестра, приоткроет «закулисную кухню» работы со звёздами российской эстрады, поделится личным опытом и ответит на вопросы, волнующие молодых музыкантов.

Профессиональный музыкант, барабанщик, перкуссионист, солист оркестра Антон Филатов проведёт мини-мастер-класс по этническим ритмам, предусматривающий авторские интерактивные упражнения и игры. В финале состоится совместное музицирование с участниками творческой встречи и артистами.

Андрей Косинский – солист «Петербург-концерта» участник телепроекта «Голос 60+»; музыкальный продюсер проекта «Главная сцена» на ТК Россия; эксперт Всероссийского молодёжного форума «Таврида» в Крыму; член РАО с 1983 года. Является академиком национальной музыкальной премии «Виктория», постоянным членом жюри российских вокальных конкурсов и фестивалей (Москва, Архангельск, Ярославль, Санкт-Петербург, Мурманск и т. д.). Его песни ежедневно звучат на волнах радиостанций страны в исполнении популярных отечественных исполнителей.  

Андрей Косинский успешен и как музыкальный продюсер, и как музыкальный постановщик живых концертов: Валерий Леонтьев в Индии, «Лимита» и «О себе и о судьбе» Алёны Апиной, Жасмин «Перепишу любовь», «Это любовь!» - юбилейный концерт Андрея Косинского, TOTAL – 20 лет группы A-Studio, «Голос, который нас согревает» – памяти Мурата Насырова и многое другое.

Антон Филатов - профессиональный музыкант, барабанщик, перкуссионист. Работает в Эстрадно-симфоническом оркестре имени А. Бадхена в группе ударных инструментов. Коллекционирует инструменты и преподает на этнических барабанах в Санкт- Петербурге и Москве. В арсенале 300 барабанов, собранных со всего света, из Турции, Бразилии, Америки, Индии, Африки, Кубы.

Работал с Е. Ваенгой, Л. Долиной, Т. Булановой, певицей Зарой, Т. Гвердцители, А. Панайотовым, И. Крутым, И. Ожогиным, А. Сафиной, А. Косинским, В. Леонтьевым, И. Николаевым, Л. Вайкуле, с музыкантами групп «Ленинград», «Аквариум», ДДТ. Участвовал в записи музыки к мультфильмам «Смешарики», «Летающие звери». 

Адрес музыкального отделения колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, 2, малый зал (аудитория 413). Вход свободный.

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