Какая погода будет этим летом в Псковской области, рассказала метеоролог

11:46, 17 мая 2023, ПАИ

Какая погода ожидается на территории Псковской области этим летом, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы предполагаем, что летом будут и жаркие периоды, у нас [в Псковской области – прим. ред.] уже два лета подряд бывают промежутки от трёх до семи дней, когда температура достигает 30 градусов и более», - сказала Тала Нещадимова.

Она отметила, что по предварительному прогнозу Росгидрометцентра все три месяца лета должны пройти с превышением температуры за месяц в среднем на 1,5 - 2 градуса.

«Это говорит о том, что жаркие периоды точно будут. Но, как подсказывает опыт, у нас было два подряд жарких лета – это 2021 и 2022 год, пока за период инструментальных наблюдений ещё не было такого, чтобы было три жарких лета подряд. Поэтому мы ещё увидим, будет ли лето жарким или оно будет умеренно теплым», - заметила руководитель гидрометцентра.

Тала Нещадимова подчеркнула, что если судить по текущей погоде, то всплески жары в апреле и в мае, как правило, приводят к небольшим провалам в холодной воздушной массе в июне и июле.

«Такую вероятность мы тоже на сегодняшний день не можем исключить. По предварительному прогнозу июнь должен быть в пределах нормы, на один - два градуса выше нормы, но это не исключает, как и более тёплых периодов, так и более холодных. Но хочу отметить, что лето всё-таки должно быть!» - заключила специалист.