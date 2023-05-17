Итоги первенства по шахматам среди юниоров подвели в Псковской области

10:50, 17 мая 2023, ПАИ

Итоги традиционного первенства по шахматам среди юниоров, посвящённого победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подвели в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в областной федерации шахмат.

В турнире сразились 29 команд из разных уголков Псковской области. «К сожалению, не смогли принять участие из-за финансовых проблем сильнейшие детско-юношеские команды из города воинской славы Великие Луки», — отметили в областной федерации.

По итогам соревнования безоговорочную победу как в отборочной группе, так и в кубковых матчах, одержали игроки шахматного клуба «Студия шахмат Г. Шаранкова». Они увезли кубок Победы в Псков. За команду выступали Александр Кульнев, Кирилл Байбарацкий, Вероника Петрова, тренер, кандидат в мастера спорта России Григорий Шаранков. Среди районных команд лучшей оказалась детско-юношеская сборная Пыталовского района. Второе место заняла сборная Псковского района, третьими финишировали шахматисты из Красногородского района.

Среди городских детско-юношеских сборных городов Пскова и Великих Лук, а также спортивных шахматных клубов первое место у ШК «Студия Г. Шаранкова», второе место у школьного шахматного спортивного клуба «Псковский педагогический комплекс». Третье место заняла вторая сборная Пскова.

Соревнования, организаторами которых выступили Федерация шахмат Псковской области и региональный центр шахматного образования и спорта ГАОУ ДО Псковской области «Лидер», прошли при поддержке областных комитетов по образованию и спорту, а также администрации Опочецкого района.